На Судостроительной электросамокат на полной скорости врезался в Nissan

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В Калининграде электросамокат не поделил дорогу с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП случилось 13 июля в 23:30 на ул. Судостроительная в районе дома № 131. По проезжей части двигался электросамокат под управлением 31-летнего водителя.

На левостороннем закруглении дороги электросамокатчик выбрал небезопасный скоростной режим, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 23-летнего водителя. От удара в легковушке разбилось лобовое стекло.

В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения, отметили в Госавтоинспекции.