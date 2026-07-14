Затянуло мутной тиной: в Зеленоградске пруд Тортилы зацвёл и стал источать сказочное зловоние (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Туристы и местные жители жалуются на неприятный запах в зеленоградском парке — недавно там зацвёл живописный Тортилин пруд. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы во вторник, 14 июля.

«Просто обидно! Было такое красивое, романтичное место, а теперь тёмные воды позеленели и источают резкий запах гнили», — сетует калининградка Оливия, которая любит приезжать в город и гулять в парке с детьми.