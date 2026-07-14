В Краснознаменске начинают судить браконьера, который застрелил четырёх косуль

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В Краснознаменске начинается суд по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, инцидент произошёл в феврале 2026 года на территории охотничьих угодий в Краснознаменском районе. 34-летний обвиняемый застрелил четырёх косуль, разделал их и погрузил в свой автомобиль.

«Прокурор района направил в суд иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба в размере свыше 480 тыс. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.