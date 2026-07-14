В Калининградской области новорождённым выдано 67 электронных сертификатов

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В Калининградской области выдано уже 67 электронных сертификатов новорождённого. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Электронный сертификат введён с 1 июля вместо денежной выплаты новорождённым. Сумма осталась прежней — 10 тысяч рублей. Но в отличие от «живых» денег, средства электронного сертификата являются целевыми.

Как отметила вице-премьер, министр социальной политики региона Анжелика Майстер, электронный сертификат можно направить лишь на покупку товаров, средств ухода и продуктов питания для новорождённых.

«Документ уже принимают «Детский мир», продуктовая розничная компания Х5, в ближайшее время к проекту присоединятся маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон». Для большинства граждан сертификат оформляется без заявления и привязывается к номеру банковской карты «Мир», – сообщила она.

Электронный сертификат действует только в течение года с момента его оформления. Он выдаётся без учёта уровня дохода и имущества семьи всем женщинам при рождении ребёнка с 2026 по 2028 год. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 75 млн рублей ежегодно.

Реквизиты карты «Мир» можно направить на сайте Центра соцподдержки населения. В ведомстве сообщили о случаях, когда необходимо написать заявление на сертификат:

при рождении ребёнка жительницей Калининградской области за пределами региона,

в частной медицинской организации,

при получении гражданства РФ после даты рождения ребёнка.

Сумма по электронному сертификату резервируется в федеральном казначействе и перечисляется продавцу только в момент оплаты покупки.