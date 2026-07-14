«Снимаю наушники и слышу, что я тварь»: в калининградском автобусе пенсионерка отходила девушку клюкой

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В Калининграде пожилая пассажирка автобуса избила девушку за то, что та не спешила уступить ей место. Об этом пострадавшая Ирина (имя изменено) рассказала «Клопс».

«В понедельник, 13 июля, я ехала на 11-м автобусе. Села у окна, достала наушники, как вдруг почувствовала — что-то происходит. Оборачиваюсь, достаю наушник из уха и первое, что слышу, — отборный мат и крики, что я тварь и мразь. Я опешила», — вспоминает Ирина.

Девушка говорит, что поводом для скандала стало то, что она не уступила место. «Но я даже не слышала её просьбы. Если бы меня вежливо попросили, я бы встала, но тут уже какой-то кошмар начал происходить», — делится калининградка.

Успокаиваться дама элегантного возраста даже не думала и после слов перешла к действиям. Она схватила Ирину за волосы, била и царапала лицо, руки. Потом в ход пошла клюка.

«Когда я решила блокировать её удары палкой, она попыталась укусить меня за запястье. Я была в ужасе. Ей лет 80 на вид, седая, интеллигентного вида. И такой напор!» — недоумевает пострадавшая.

Большинство пассажиров делало вид, что ничего необычного не происходит. Одна из пожилых пассажирок подбадривала хулиганку, выкрикивая, что так Ирине и надо. За девушку вступился парень, который оттащил дебоширку.

«Я проехала ещё одну остановку и вышла. Вечером сняла побои и оставила заявление в полиции. Я считаю, что хулиганку надо наказать», — считает пострадавшая.