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«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге

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«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Новичок калининградского «Локомотива» Ольга Хлебникова стала гостьей программы «Клопс» «Прямой вопрос». Волейболистка рассказала, почему выбрала Калининград, как проходит адаптация в команде и чего ждёт от нового сезона.

«Болельщики — один из главных аргументов»

— Почему выбрали калининградский «Локомотив»? Что стало решающим фактором?

— Наверное, в первую очередь смена обстановки, смена игры, потому что всё равно игра в каждом клубе отличается от игры другой команды. И, наверное, болельщики. Я играла в Калининграде, знаю, что здесь прекрасные болельщики, которые приходят на матч, полные трибуны — и это, конечно, круто. 

— Игры против «Локомотива» в прошлом сезоне запомнились?

— Да, мы выиграли и в Калининграде, и дома. 

— Как вас приняли в команде? Кто помог быстрее адаптироваться?

— Пока в целом хороший, дружный коллектив. Посмотрим, что будет дальше. Я не всех девочек знала, для меня процентов 70 — новые люди. С Верой Костючик я играла в «Протоне», Олю Костюкевич знала, немного мы с ней за институт играли, и Иру Капустину. А остальные для меня новые люди, молодые.

Я думаю, со временем, с каждым днём всё будет лучше. Надеюсь, что у нас будет дружный коллектив, так как для меня это очень важно. Если не будет команды, тогда будет очень плохо для результата.

— Ксения Порубец, которая тоже много лет играла в «Уралочке» и была капитаном «Локо», давала советы по адаптации?

— Мы с ней общались перед тем, как я сюда пришла. Я спрашивала какие-то бытовые вещи: как жизнь, что-то личное. А про команду она говорила только самые положительные вещи. Перед отъездом мы виделись в Екатеринбурге, она дала мне напутственные слова.

«Калининград спокойный, комфортный. И море рядом»

— Что удивило в Калининграде в бытовом плане? Цены, сам город?

— Насчёт цен все пугали, что здесь дорого. Но если сравнивать с Екатеринбургом, где я три года прожила, тут практически такие же цены. Нет такого, что кардинально отличается.

— Что порадовало?

— Море рядом — это большой плюс. В целом город, мне кажется, очень хороший для жизни, спокойный. Нет какой-то суеты, комфортно.

— Уже успели куда-то съездить?

— Да, я прилетела, как раз была хорошая погода: 30 градусов, жара, солнце. Съездила в Янтарный и Зеленоградск на море, покупалась. Вода хорошая. Прохладная, но когда выходишь на солнце — вообще здорово.

«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Хочется медалей»

— Чем «Локомотив» отличается от ваших предыдущих клубов?

— Сборы отличаются. В каждой команде разные сборы. Здесь, например, песок. Я редко где бегала и прыгала на песке.

— Какие личные цели ставите на первый сезон в Калининграде?

— Как можно быстрее адаптироваться. У нас начинаются тренировки с мячами, и нужно будет искать каждому нападающему свой ключик, быстрее сыгрываться, потому что до игр осталось совсем немного.

Хочется прогрессировать с каждой игрой, тренироваться, становиться лучше как игроку и как человеку. И чтобы победы были лучше, чем в прошлом сезоне. Конечно, хочется медалей.

— Болельщики ждут возвращения «Локомотива» в борьбу за титул. Команда готова?

— Я думаю, готова. Всё равно остался костяк команды, многие основные игроки остались. Пришла Ира Капустина, которая очень хорошо играет. Думаю, она очень поможет «Локомотиву».

«Главная сила — полный зал»

— В чём главная сила «Локомотива»?

— Я думаю, что здесь люди играют для болельщиков. У некоторых команд просто пустой зал. А тут битком на трибунах, и играют для болельщиков. Если будет дружная команда и сыграемся, то будет всё хорошо.

— В «Уралочке» сборы были жёстче?

— С Николаем Васильевичем Карполем я особо не тренировалась, только первый сезон. Но сборы отличаются. Тренировок было побольше, и гора была, которую нужно было преодолеть. Пока там было сложнее.

«Конструктивную критику воспринимаю нормально»

— Как справляетесь с неудачами?

— Пересматривала игры, анализировала, что могла сделать лучше, общалась с игроками: как мы можем сделать, чтобы победить завтра.

— А с критикой болельщиков?

— То, что они пишут, — наверное, они так считают. К конструктивной критике нормально отношусь. А так — прочитаю, забуду.

— Что ждёте от калининградских трибун?

— Здесь всегда приятно играть, когда полный зал и люди не как в театр приходят, а именно болеют, поддерживают и ведут вперёд. Даже неважно, ты играешь как игрок «Локомотива» или другой команды, это всегда очень приятно. 

— Что бы вы хотели сказать болельщикам перед новым сезоном?

— Хочу, чтобы мы радовали вас победами, а вы приходили к нам на игры и поддерживали нас. Неважно, проиграли мы или нет.

— Ждёте встречи с «Уралочкой» уже в новом статусе?

— Перед любой командой я настраиваюсь одинаково. У меня нет такого, что я жду встречи с «Уралочкой», чтобы с ними сыграть. Там близкие друзья, по которым я скучаю. Наверное, больше жду встречи не на игре, а за пределами.

— Под каким номером будете играть?

— Под пятым. Такой же, как был у меня в «Уралочке».

— У нас пока нет капитана. Возьмёте на себя ответственность?

— Если решит тренерский штаб и девочки, то да.

— За какой зарубежный клуб хотели бы сыграть?

— Хотела бы сыграть где-нибудь в Италии, в Турции, мне нравятся итальянские и турецкие клубы. Они играют быстро, это меня привлекает.

— Кого считаете главным учителем в волейболе?

— Папу. Он мне многое дал в этой жизни, направил, поставил меня на ноги. За это я очень благодарна. И маме, и папе.

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