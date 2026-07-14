«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге

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Новичок калининградского «Локомотива» Ольга Хлебникова стала гостьей программы «Клопс» «Прямой вопрос». Волейболистка рассказала, почему выбрала Калининград, как проходит адаптация в команде и чего ждёт от нового сезона.

«Болельщики — один из главных аргументов»

— Почему выбрали калининградский «Локомотив»? Что стало решающим фактором?

— Наверное, в первую очередь смена обстановки, смена игры, потому что всё равно игра в каждом клубе отличается от игры другой команды. И, наверное, болельщики. Я играла в Калининграде, знаю, что здесь прекрасные болельщики, которые приходят на матч, полные трибуны — и это, конечно, круто.

— Игры против «Локомотива» в прошлом сезоне запомнились?

— Да, мы выиграли и в Калининграде, и дома.

— Как вас приняли в команде? Кто помог быстрее адаптироваться?

— Пока в целом хороший, дружный коллектив. Посмотрим, что будет дальше. Я не всех девочек знала, для меня процентов 70 — новые люди. С Верой Костючик я играла в «Протоне», Олю Костюкевич знала, немного мы с ней за институт играли, и Иру Капустину. А остальные для меня новые люди, молодые.

Я думаю, со временем, с каждым днём всё будет лучше. Надеюсь, что у нас будет дружный коллектив, так как для меня это очень важно. Если не будет команды, тогда будет очень плохо для результата.

— Ксения Порубец, которая тоже много лет играла в «Уралочке» и была капитаном «Локо», давала советы по адаптации?

— Мы с ней общались перед тем, как я сюда пришла. Я спрашивала какие-то бытовые вещи: как жизнь, что-то личное. А про команду она говорила только самые положительные вещи. Перед отъездом мы виделись в Екатеринбурге, она дала мне напутственные слова.

«Калининград спокойный, комфортный. И море рядом»

— Что удивило в Калининграде в бытовом плане? Цены, сам город?

— Насчёт цен все пугали, что здесь дорого. Но если сравнивать с Екатеринбургом, где я три года прожила, тут практически такие же цены. Нет такого, что кардинально отличается.

— Что порадовало?

— Море рядом — это большой плюс. В целом город, мне кажется, очень хороший для жизни, спокойный. Нет какой-то суеты, комфортно.

— Уже успели куда-то съездить?

— Да, я прилетела, как раз была хорошая погода: 30 градусов, жара, солнце. Съездила в Янтарный и Зеленоградск на море, покупалась. Вода хорошая. Прохладная, но когда выходишь на солнце — вообще здорово.