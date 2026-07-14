В Светлогорске рассказали, как местные жители и спасатели вытащили из моря тонувших подростков

В Светлогорске на необорудованном пляже в районе лифта «Панорама» спасли подростков, которых начало уносить в море отбойным течением. Благодаря помощи отдыхающих и оперативным действиям спасателей удалось избежать трагедии. В администрации муниципалитета рассказали подробности инцидента.
Происшествие произошло в пятницу вечером. Первым опасность заметил местный житель Алексей Карлов, переехавший в Светлогорск полгода назад. Он вместе с супругой гулял по пляжу. По его словам, подростки стояли в воде, когда сильное отбойное течение стало быстро уносить их в сторону волнорезов.
Не теряя времени, мужчина бросился в воду, а его жена вызвала экстренные службы по номеру 112. Вскоре к нему присоединились еще двое отдыхающих. Совместными усилиями они доплыли до детей, вытащили их из воды и помогли забраться на волнорезы. Там же укрылись и двое спасавших мужчин. Сам Алексей Карлов остался в воде — выбраться на скользкие конструкции самостоятельно он уже не смог.
Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Светлогорска в 18:49. Старший смены спасателей Сергей Фадеев связался с коллегой Виктором Костенко, который дежурил на пляже в районе улицы Балтийской. Вместе со спасателем Андреем Александровым они прибыли к месту происшествия с необходимым снаряжением.
По словам Фадеева, спасатели обнаружили пятерых человек: подростки вместе с двумя мужчинами находились на волнорезах, крепко держась за них, а еще один мужчина оставался в воде и уже выбился из сил. С помощью спасательного круга и веревки его удалось вытащить, после чего всех пострадавших доставили на берег. На месте им оказали медицинскую помощь.
Сергей Фадеев является начальником караула пожарно-спасательной части Светлогорска, а в выходные дежурит на городском пляже. Опыт спасательной деятельности у него большой. В 2022 году он спас тонущую семью, которая приехала из Пензы.
Он отметил, что при подобных происшествиях важно действовать быстро и сохранять спокойствие. По его словам, спасти детей удалось благодаря совместным усилиям всех участников, а свои действия он считает частью профессиональной работы.
Алексей Карлов рассказал, что ранее уже попадал в отбойное течение и понимал, насколько оно опасно. Поэтому, увидев, что детей быстро уносит в море, сразу бросился им на помощь. Он также поблагодарил мужчин, которые вместе с ним вошли в воду, и спасателей, отдельно отметив Сергея Фадеева, который помог ему самому выбраться из моря.
По информации спасательных служб, сейчас жизни и здоровью подростков и мужчин, участвовавших в спасении, ничего не угрожает. Спасатели вновь призвали жителей и туристов не заходить в воду во время опасных погодных условий, не купаться на необорудованных пляжах и соблюдать требования дежурных спасателей, поскольку отбойные течения представляют серьезную угрозу даже для опытных пловцов.
В службу «112» поступил звонок о том, что центральном пляже в Светлогорске в районе строящихся апартаментов тонут пять человек.