В Светлогорске рассказали, как местные жители и спасатели вытащили из моря тонувших подростков

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В Светлогорске на необорудованном пляже в районе лифта «Панорама» спасли подростков, которых начало уносить в море отбойным течением. Благодаря помощи отдыхающих и оперативным действиям спасателей удалось избежать трагедии. В администрации муниципалитета рассказали подробности инцидента.

Происшествие произошло в пятницу вечером. Первым опасность заметил местный житель Алексей Карлов, переехавший в Светлогорск полгода назад. Он вместе с супругой гулял по пляжу. По его словам, подростки стояли в воде, когда сильное отбойное течение стало быстро уносить их в сторону волнорезов.

Не теряя времени, мужчина бросился в воду, а его жена вызвала экстренные службы по номеру 112. Вскоре к нему присоединились еще двое отдыхающих. Совместными усилиями они доплыли до детей, вытащили их из воды и помогли забраться на волнорезы. Там же укрылись и двое спасавших мужчин. Сам Алексей Карлов остался в воде — выбраться на скользкие конструкции самостоятельно он уже не смог.

Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Светлогорска в 18:49. Старший смены спасателей Сергей Фадеев связался с коллегой Виктором Костенко, который дежурил на пляже в районе улицы Балтийской. Вместе со спасателем Андреем Александровым они прибыли к месту происшествия с необходимым снаряжением.