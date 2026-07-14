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Таксиста из Светлогорска, который три года бегал от алиментов, заставили выплатить долги с помощью уголовного дела

  1. Калининград
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Таксиста из Светлогорска, который три года бегал от алиментов, заставили выплатить долги с помощью уголовного дела - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области
Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области

В Калининградской области таксист из Светлогорска стал выплачивать алименты лишь после возбуждения уголовного дела. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное УФССП.

По данным ведомства, 47-летний мужчина не хотел платить четверть дохода своей дочери 2011 года рождения. За это его привлекли к 20 часам обязательных работ. 

Но наказание алиментщик не отбыл. Более того, он три года бегал от приставов, поэтому его объявили в исполнительский розыск.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Ему грозило до одного года лишения свободы.

Узнав об этом, гражданин, находящийся в статусе самозанятого, полностью погасил накопившуюся за три года алиментную задолженность — 673 тысячи рублей. Уголовное дело было прекращено на стадии дознания.

«Денежные средства перечислены взыскательнице — матери ребенка. Для женщины, проживающей в другом регионе, это стало приятной неожиданностью», — отметили в службе судебных приставов.

Житель Гусева, накопивший более миллиона рублей долга по алиментам, заключил контракт с Минобороны, испугавшись возбуждения уголовного дела.

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