Таксиста из Светлогорска, который три года бегал от алиментов, заставили выплатить долги с помощью уголовного дела

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области таксист из Светлогорска стал выплачивать алименты лишь после возбуждения уголовного дела. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное УФССП.

По данным ведомства, 47-летний мужчина не хотел платить четверть дохода своей дочери 2011 года рождения. За это его привлекли к 20 часам обязательных работ.

Но наказание алиментщик не отбыл. Более того, он три года бегал от приставов, поэтому его объявили в исполнительский розыск.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Ему грозило до одного года лишения свободы.

Узнав об этом, гражданин, находящийся в статусе самозанятого, полностью погасил накопившуюся за три года алиментную задолженность — 673 тысячи рублей. Уголовное дело было прекращено на стадии дознания.

«Денежные средства перечислены взыскательнице — матери ребенка. Для женщины, проживающей в другом регионе, это стало приятной неожиданностью», — отметили в службе судебных приставов.