Только 3% калининградцев готовы однозначно уволиться вслед за своим начальником — опрос

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При увольнении своего прямого начальника 16% работающих калининградцев предпочтут покинуть компанию вместе с ним. 3% заявили, что сделают это однозначно, а ещё 13% скорее готовы последовать за руководителем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные во вторник, 14 июля.

Противоположную позицию занимают 84% опрошенных. 45% скорее останутся на своем месте, а 39% абсолютно уверены, что не станут увольняться.

Чем моложе респонденты, тем выше их склонность к уходу при смене руководства. Среди работников до 35 лет так поступят 23%, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 13%.

Готовность покинуть компанию вслед за руководителем среди зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц ниже, чем среди работников с большим и меньшим доходом. Опрос проводился с 22 июня по 2 июля.