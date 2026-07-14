Власти Янтарного наконец получили одобрение госэкспертизы на проект парковки на Облепиховой

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Проект строительства парковки на 200 автомобилей в поселке Янтарный получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая запись 13 июля появилась в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Парковку планируется построить с благоустройством прилегающей территории в районе улицы Облепиховой. Она разместится на земельном участке площадью 8 312 кв. метров с кадастровым номером 39:22:010005:841. Земля находится в муниципальной собственности с видом разрешённого использования «размещение открытой стоянки для временного размещения легкового автотранспорта». Кадастровая стоимость — 8,67 млн рублей.

Заказчиком проекта выступает муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного развития туризма «Янтарный». Проектную документацию подготовило ООО «Точка» из Ленинградской области. Проверку провел Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области.

О планах создать парковку на улице Облепиховой стало известно еще в 2023 году. Ранее проект дважды не получал одобрения государственной экспертизы — отрицательные заключения были выданы в январе 2025 года и январе 2026 года.

Ожидается, что новая парковка увеличит число мест для автомобилей в Янтарном, который в летний сезон принимает большое количество туристов.