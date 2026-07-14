Метеорологи рассказали, будет ли дождь в Калининградской области во вторник, 14 июля

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В Калининградской области во вторник, 14 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, утром температура воздуха составит +18...+21 °С к полудню. Переменная облачность, без существенных осадков.

Днём в Калининграде и области до +20...+23 °С, на востоке и севере области до +23...+25 °С, у побережья до +18...+21 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Вечером после заката +16...+18 °С, малооблачно, без осадков. У побережья и на западе региона возможен туман.

Ветер в течение суток преимущественно северо-западный. В Калининграде и области утром и вечером 1-5 м/с, днём 2-8 м/с, у побережья в течение всех суток 2-8 м/с. Атмосферное давление 762 - 763 мм рт. ст.