Промышленник Данишевский даёт старт машиностроительному заводу в индустриальном парке «Данор»

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Ссылка В индустриальном парке «Данор», расположенном в посёлке Луговое Гурьевского района, состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая старт строительства нового производственного объекта компании ООО «КЛД». Мероприятие прошло 10 июля и дало официальный старт возведению предприятия полного цикла, которое займётся выпуском промышленных линий и оборудования для изготовления газосиликатных блоков, силикатного кирпича, минеральной ваты и других строительных материалов. Здесь планируется производить как отдельные технологические линии, так и изготавливать комплект оборудования для заводов под ключ.

В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, основатель индустриального парка «Данор» Александр Данишевский и генеральный директор ООО «КЛД» Владимир Корнев. Совместно они подписали обращение к будущим поколениям, запечатали его в капсулу времени и заложили первый камень в основание будущего завода, запустить который планируется уже в II квартале 2027 года. Это событие стало символическим началом крупного промышленного проекта и логическим продолжением соглашения, подписанного между региональным правительством и компанией на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Особую значимость церемонии придал тот факт, что первый камень был заложен в год 80-летия Калининградской области.

«Это предприятие сегодня последовательно реализует задачу, поставленную нашим президентом, — обеспечение технологического суверенитета страны. Для нашего региона это не только технологический, но и промышленно-безопасный шаг. Строительство завода позволит полностью отказаться от импортных аналогов: техника для производства строительных материалов будет изготавливаться здесь, в Калининградской области. Более того, её планируют поставлять и в другие регионы России», — подчеркнул в своём выступлении Алексей Беспрозванных. Компания делает упор на максимальную локализацию, подразумевающую использование только отечественных материалов, комплектующих и разработок. По словам Владимира Корнева, металл поступает с российских металлургических комбинатов, подшипники, электротехника и провода — с заводов внутри страны.

«Уникальность предприятия в том, что мы полностью замещаем зарубежное оборудование. Наша стратегия — стопроцентное использование российских комплектующих и применение отечественных технологий», — отметил генеральный директор ООО «КЛД». Предприятие не ограничивается выпуском отдельных машин — оно предлагает комплексные решения. Совместно с проектной организацией компания готова взять на себя весь цикл работ: от разработки документации и изготовления оборудования до монтажа и запуска готового производства. Заказчику потребуется лишь предоставить земельный участок и точки техприсоединения.

Финансирование проекта осуществляется за счёт собственных средств компании и льготного займа, предоставленного региональным Фондом поддержки предпринимательства. На начальном этапе на предприятии будет создано около 35 высококвалифицированных рабочих мест, и столь сдержанное число обусловлено прежде всего высоким уровнем роботизации производства. Однако это не ослабляет экономического резонанса: в перспективе штат планируется расширять по мере наращивания объёмов, а главное — машиностроительное производство обладает мощным мультипликативным эффектом. Одно рабочее место в этой сфере порождает занятость для десяти человек в смежных отраслях — в транспорте, логистике, инженерном сопровождении и поставках комплектующих.

Плановая мощность завода составит от трёх до четырёх комплектов технологических линий ежегодно. Интерес к продукции уже проявили заказчики из Ленинградской и Ростовской областей, Крыма, Краснодарского края и других регионов России. Также уже ведутся переговоры с потенциальными заказчиками из Казахстана и Узбекистана. Появление нового завода на территории индустриального парка «Данор», основанного более десяти лет назад, продолжает развитие этой площадки как ведущего промышленного центра региона. Первое производство здесь заработало в 2014 году — линия по выпуску автоклавного ячеистого газобетона, словно первый камень, заложивший фундамент будущего промышленного гиганта. В 2016 году к нему присоединилось производство сухих строительных смесей, а в 2021-м — линия по изготовлению изделий из силикатного кирпича и камня. Сегодня на площадке кипит жизнь: пять производств, в числе которых предприятия «Стоунберг» и «Аэроблок», завод композитных материалов и современный железнодорожный терминал. И теперь ещё 3,5 тысячи квадратных метров займут производственные цеха завода «КЛД».

Как отметил Александр Данишевский, парк изначально создавался как благоприятная среда для роста предприятий, способных обеспечивать регион собственными строительными материалами и укреплять его экономическую стабильность. «Если сейчас завод "Аэроблок" выпускает 1000 кубометров газосиликатных блоков в сутки, то после реконструкции, которая запускается в январе, объём вырастет до 1500 кубометров. Это позволит полностью закрыть потребности Калининградской области в этой продукции», — рассказал основатель парка «Данор».