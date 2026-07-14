Инвестируйте в здоровье: депозит со скидкой 10% в «Клинике Эксперт»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Когда забота о себе становится привычкой, появляется вопрос: как сделать её ещё и выгодной? В «Клинике Эксперт» мы прислушались к тем, кто посещает нас регулярно, и нашли простое решение.

Речь о депозите здоровья. Вы вносите на свой счёт в клинике от 30 000 рублей и получаете скидку 10% на все последующие услуги. Деньги остаются вашими — вы тратите их постепенно, когда удобно. Скидка действует, пока не израсходуете всю сумму.

Удобно тем, кто проходит курсы физиотерапии, регулярно наблюдается у врачей, планирует профилактические осмотры или готовится к операции. Чем больше визитов, тем заметнее экономия. Кстати, депозитом могут пользоваться и близкие — например, дети.

Вносите сумму один раз. Депозит бессрочный, деньги не сгорают. При каждом визите просто напоминаете администратору, что у вас открыт депозит — стоимость спишется со счёта автоматически, а скидка 10% применится сразу.

Скидка действует на большинство услуг: приёмы врачей, УЗИ, МРТ, КТ, анализы, физиотерапию, ЛФК, массаж и др. Исключения — комплексные программы (включая чекапы), контраст для МРТ и КТ, медицинские блокады, ЭНМГ, услуги дневного стационара, а также электронные носители (флешки, снимки). Полный список лучше уточнить у администратора.

Инвестиция в себя — самая надёжная. А когда она ещё и с выгодой — приятно вдвойне. Платите один раз, а дальше просто пользуетесь услугами со скидкой.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники: klg.klinikaexpert.ru

ВКонтакте: vk.com/clinic_expert_klg

Телеграм: t.me/clinic_expert_klg

Калининград, Букетная ул., 2; Стекольная ул., 48; Летняя ул., 3б