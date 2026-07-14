«Мир без слёз» побывал в Калининграде

В рамках собственной благотворительной программы ВТБ закупил для Городской детской поликлиники лабораторное оборудование, а для юных пациентов организовал праздник.
В поликлинике может быть весело: к ребятам заглянули любимые герои «Спокойной ночи, малыши» и Айтиша. Спектакль не только развлекательный, но и познавательный — на тему финансовой грамотности.
На знание основ финансовой безопасности юных калининградцев и их родителей проверяли Кот Базилио и Лиса Алиса.
Ребята отлично справились, и в конце праздника всем достались подарки и мгновенные фото на память.
Родители могли также узнать о продуктах банка ВТБ для семей и детей, для всех желающих в день мероприятия работали консультанты.
Елена Шендерюк, управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка, вручила сертификат на приобретение оборудования Ирине Кузнецовой, и. о. главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника».
Благотворительная программа ВТБ «Мир без слёз» реализуется с 2003 года. Всего в 2026 году банк в рамках программы закупает медицинское оборудование для 17 детских ЛПУ в регионах России, будет поставлено 125 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования.
Медицинские специалисты указывают технические характеристики необходимого оборудования, а банк закупает эту аппаратуру и передаёт в лечебное учреждение на безвозмездной основе.
Городская детская поликлиника Калининградской области ежегодно проводит около 300 тысяч лабораторных исследований. Дооснащение современным лабораторным оборудованием поможет медицинским специалистам повысить скорость работы и диагностики заболеваний.
По запросу лечебно-профилактического учреждения банк закупил аппараты для оценки различных биохимических параметров, оценки свёртываемости и форменных элементов крови.
Всё закупленное оборудование — российского производства, по качеству работы оно даже превосходит зарубежные аналоги. Для работы на этих аппаратах требуется меньший объём биоматериала, реагенты расходуются более экономно.
Социальная ответственность ВТБ — часть ДНК бизнес-структуры банка. ВТБ оказывает широкое содействие повышению качества жизни граждан через поддержку благотворительных и спонсорских проектов в рамках шести целевых программ: «Спортивная страна», «Патриотизм и традиции страны», «Культурная страна», «Здоровая страна», «Образованная страна», «Деловая страна».