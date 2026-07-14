«Мир без слёз» побывал в Калининграде

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Ссылка В рамках собственной благотворительной программы ВТБ закупил для Городской детской поликлиники лабораторное оборудование, а для юных пациентов организовал праздник.

В поликлинике может быть весело: к ребятам заглянули любимые герои «Спокойной ночи, малыши» и Айтиша. Спектакль не только развлекательный, но и познавательный — на тему финансовой грамотности.

На знание основ финансовой безопасности юных калининградцев и их родителей проверяли Кот Базилио и Лиса Алиса.

Ребята отлично справились, и в конце праздника всем достались подарки и мгновенные фото на память.

Родители могли также узнать о продуктах банка ВТБ для семей и детей, для всех желающих в день мероприятия работали консультанты.

Елена Шендерюк, управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка, вручила сертификат на приобретение оборудования Ирине Кузнецовой, и. о. главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника».

Благотворительная программа ВТБ «Мир без слёз» реализуется с 2003 года. Всего в 2026 году банк в рамках программы закупает медицинское оборудование для 17 детских ЛПУ в регионах России, будет поставлено 125 единиц дорогостоящего высокотехнологичного оборудования.

Медицинские специалисты указывают технические характеристики необходимого оборудования, а банк закупает эту аппаратуру и передаёт в лечебное учреждение на безвозмездной основе.

Городская детская поликлиника Калининградской области ежегодно проводит около 300 тысяч лабораторных исследований. Дооснащение современным лабораторным оборудованием поможет медицинским специалистам повысить скорость работы и диагностики заболеваний.

По запросу лечебно-профилактического учреждения банк закупил аппараты для оценки различных биохимических параметров, оценки свёртываемости и форменных элементов крови.

Всё закупленное оборудование — российского производства, по качеству работы оно даже превосходит зарубежные аналоги. Для работы на этих аппаратах требуется меньший объём биоматериала, реагенты расходуются более экономно.