В Калининградском зоопарке трубкозуба отправят спать на улицу, чтобы вывести крыс

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В Калининградском зоопарке трубкозуба Теренса на время переведут в уличный вольер, чтобы избавиться от крыс и мышей. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Грызунов, спокойно передвигающихся по берлоге африканской земляной свиньи, всё чаще стали замечать зрители шоу Теренса на Рутуб-канале зоопарка. Поэтому было принято решение объявить в павильоне всеобщую дератизацию. При этом смотрители сильно ограничены в средствах борьбы с паразитами.

«Мы можем очень усечённо использовать химические средства, потому что всегда существует большая вероятность того, что какой-нибудь орлан Глафира или муравьед Лектор поймают отравленного грызуна со всеми вытекающими последствиями. Такая же история с ультразвуком: плохо будет и «хорошим», и «злодеям». Поэтому в нашем арсенале — в основном механические средства вроде ловушек всех сортов и запенивание нор и ходов», — посетовали в учреждении.