В Зеленоградске открыли сезон охоты на устроителей фотосессий с голубями

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В Зеленоградске сотрудники полиции и городские власти решили бороться с незаконными предпринимателями, которые устраивают фотосессии с голубями на улицах курорта. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в понедельник, 13 июля.

«В ходе проведения мероприятия были составлены административные протоколы. Составленные протоколы направлены в мировой суд Зеленоградского района для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности виновных лиц», — рассказали в администрации, добавив, что теперь голубиные рейды станут регулярными.