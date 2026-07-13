На карьере «Мечта» под Калининградом мужчина дважды вытащил из воды девушку, которая могла погибнуть

На карьере «Мечта» в Калининградской области мужчина спас 17-летнюю девушку, которая дважды оказалась в воде на большой глубине. Дмитрий Туев рассказал «Клопс», как заметил тонущую, и не дал ей уйти под воду.
Дмитрий — руководитель и основатель команды «Флайборд Калининград». Его команда регулярно тренируется на карьере. Спортсмены всё время находятся у воды, это и помогло предотвратить трагедию.
В воскресенье, 12 июля, около 18:30 Дмитрий вытаскивал на берег гидроцикл. В какой-то момент поднял голову и увидел, как в карьере нырнуло что-то тёмное и ушло под воду.
«Как правило, там плавают чёрные утки. Мне сначала показалось, что это был нырок. Ну, нырнул и нырнул. Потом смотрю — всплывает снова. Я понимаю, что это не птица, а голова человека», — рассказал калининградец.
Девушка находилась примерно в 20 метрах от него. По словам мужчины, в этом месте глубина составляет от восьми до 12 метров.
Туев сразу рванул к тонущей на гидроцикле, когда подъехал ближе, она снова начала уходить под воду.
«Я уже ехал, видел, что она снова опустилась в воду.
Когда подъехал, заглушил гидроцикл на расстоянии, прыгнул в воду, схватил её и уже подтащил к себе», — вспоминает спаситель.
Мужчина втащил девочку на гидроцикл и доставил к берегу, по его словам, она была сильно обессилена, «обмякшая», но сознание не теряла.
«Она сначала была как будто в какой-то прострации, видимо, не понимала, что происходит. Мы с ней минут десять посидели, она потихонечку пришла в себя и стала плакать», — рассказал Туев, добавляя, что от пострадавшей пахло спиртным.
На берегу мужчина укутал подростка в плед и дал горячий чай. Дмитрий выяснил, как зовут девочку, оказалось, она отдыхала с подругой. По словам Туева, рядом с ними ещё находился взрослый мужчина, который представился знакомым семьи.
Спаситель попытался разобраться в ситуации и передал данные девочки сотрудникам экстренных служб. По его словам, позже он сообщил о случившемся в ГО и ЧС Калининграда, Центр чрезвычайных ситуаций и полицию.
Дмитрий говорит, что мужчина поблагодарил его за спасение подростка. Потом Туев отошёл от компании, которая продолжала сидеть на берегу, но не выпускал девушек из вида. Примерно через 20 минут после этого спасённая снова направилась к воде.
Я смотрю, эта девочка снова бежит в карьер. С горочки прямо вот так с разбегу.
Я понимаю, что она сейчас забежит, а там глубоко. Она туда забегает, а прямо рядом с этим местом женщина на сапе. Я кричу: "Схватите девочку, немедленно её с воды!"», — рассказал Дмитрий.
Женщина на сапборде не растерялась и успела удержать подростка за футболку. Туев подбежал к ним, зашёл в воду и вывел девочку обратно на берег. После этого мужчина снова попытался убедить настырную Ундину не приближаться к водоёму. Он предложил отвезти девушку в свой лагерь, но подросток отказалась и снова пошла к своим приятелям.
Через некоторое время на карьер приехали спасатели. Дмитрий рассказал им об обстоятельствах произошедшего и показал место, где отдыхали девочка и сопровождавшие её люди. По словам мужчины, сотрудники экстренных служб поговорили с подростком и находившимися рядом взрослыми. Позже приехал участковый, однако к тому моменту компания уже уехала. Полицейский взял объяснения у Дмитрия.
Туев считает, что девочка могла намеренно пытаться снова зайти в воду, однако причины её поведения ему неизвестны.
«Ну, видимо, что-то у них там произошло. Они мне эту информацию не поведали. Понятно, что это уже дело полиции», — отметил неравнодушный калининградец.