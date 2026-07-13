На карьере «Мечта» под Калининградом мужчина дважды вытащил из воды девушку, которая могла погибнуть

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На карьере «Мечта» в Калининградской области мужчина спас 17-летнюю девушку, которая дважды оказалась в воде на большой глубине. Дмитрий Туев рассказал «Клопс», как заметил тонущую, и не дал ей уйти под воду.

Дмитрий — руководитель и основатель команды «Флайборд Калининград». Его команда регулярно тренируется на карьере. Спортсмены всё время находятся у воды, это и помогло предотвратить трагедию.

В воскресенье, 12 июля, около 18:30 Дмитрий вытаскивал на берег гидроцикл. В какой-то момент поднял голову и увидел, как в карьере нырнуло что-то тёмное и ушло под воду.

«Как правило, там плавают чёрные утки. Мне сначала показалось, что это был нырок. Ну, нырнул и нырнул. Потом смотрю — всплывает снова. Я понимаю, что это не птица, а голова человека», — рассказал калининградец.

Девушка находилась примерно в 20 метрах от него. По словам мужчины, в этом месте глубина составляет от восьми до 12 метров.

Туев сразу рванул к тонущей на гидроцикле, когда подъехал ближе, она снова начала уходить под воду.

«Я уже ехал, видел, что она снова опустилась в воду.

Когда подъехал, заглушил гидроцикл на расстоянии, прыгнул в воду, схватил её и уже подтащил к себе», — вспоминает спаситель.

Мужчина втащил девочку на гидроцикл и доставил к берегу, по его словам, она была сильно обессилена, «обмякшая», но сознание не теряла.

«Она сначала была как будто в какой-то прострации, видимо, не понимала, что происходит. Мы с ней минут десять посидели, она потихонечку пришла в себя и стала плакать», — рассказал Туев, добавляя, что от пострадавшей пахло спиртным.

На берегу мужчина укутал подростка в плед и дал горячий чай. Дмитрий выяснил, как зовут девочку, оказалось, она отдыхала с подругой. По словам Туева, рядом с ними ещё находился взрослый мужчина, который представился знакомым семьи.

Спаситель попытался разобраться в ситуации и передал данные девочки сотрудникам экстренных служб. По его словам, позже он сообщил о случившемся в ГО и ЧС Калининграда, Центр чрезвычайных ситуаций и полицию.