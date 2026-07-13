В Калининграде началось слушание дела адвоката Марии Бонцлер, обвиняемой в госизмене

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в понедельник, 13 июля, началось слушание дела адвоката Марии Бонцлер, обвиняемой в госизмене. Об этом сообщили в Калининградском областном суде.

Следствие считает, что в 2024 году 65-летняя правозащитница собирала данные о силовиках, занимавшихся делами о сотрудничестве с одним из недружественных государств, и передавала их спецслужбам этой страны. В ведомстве также утверждают, что Бонцлер делилась сведениями, которые узнала во время адвокатской практики.

Поначалу уголовное дело в отношении юриста квалифицировали по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»). В марте 2026-го его переквалифицировали на статью 275 УК РФ («Государственная измена»). Защита Бонцлер добивалась переноса процесса в другой регион, но Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал ей в этом.