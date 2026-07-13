3 из 33: футболисты «Балтики» вошли в число лучших игроков России

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Голкипер «Балтики» Максим Бориско, защитники Мингиян Бевеев и Кевин Андраде вошли в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона 2025/26. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Балтийцы, как и ещё 11 игроков, впервые оказались в символической сборной, которые ежегодно составляют специалисты. Стоит отметить, что в рейтинг вошли 15 легионеров и 18 российских футболистов, из которых четверо прошли через систему юношеских футбольных лиг.