В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что не высаживали ребёнка из автобуса

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Восьмилетнего ребёнка не высаживали из автобуса «Калининград-ГорТранса»: инцидент случился в транспорте другого перевозчика. Об этом говорится в ответе на информационный запрос «Клопс».

На предприятии провели внутреннее разбирательство. «По результатам проверки установлено, что оплата за проезд безналичным расчётом осуществлялась в транспортном средстве ООО «Вестлайн» маршрута №8», — говорится в ответе перевозчика.