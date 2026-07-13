19:33

В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что не высаживали ребёнка из автобуса

  1. Калининград
Автор:
В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что не высаживали ребёнка из автобуса - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Восьмилетнего ребёнка не высаживали из автобуса «Калининград-ГорТранса»: инцидент случился в транспорте другого перевозчика. Об этом говорится в ответе на информационный запрос «Клопс».

На предприятии провели внутреннее разбирательство. «По результатам проверки установлено, что оплата за проезд безналичным расчётом осуществлялась в транспортном средстве ООО «Вестлайн» маршрута №8», — говорится в ответе перевозчика. 

Калининградец Павел сообщил «Клопс», что его сына якобы высадили из автобуса №36. По словам мужчины, ребёнок ехал домой один и оплатил проезд по «взрослому» тарифу: отчёт о транзакции пришёл отцу на телефон. Позже в салон вошла контролёр, но, как утверждал Павел, подтвердить оплату по карте у школьника не получилось.

«Кондуктор высадила восьмилетнего ребёнка на улицу, грубо нарушив законодательство. Ребёнок с плачем вышел и пошёл домой пешком», — написал в редакцию Павел. Инцидент случился в конце июня

2 109
Общественный транспорт