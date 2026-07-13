Контроль и надзор в Калининградской области возглавил Николай Терехов

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Исполнять обязанности министра регионального контроля и надзора Калининградской области будет Николай Терехов. Нового главу ведомства представил Алексей Беспрозванных.

Для утверждения в должности Николаю Терехову предстоит пройти согласования в профильном федеральном ведомстве. С 2013 года чиновник сперва был заместителем главы администрации Узловского района тульской области, а затем возглавил муниципалитет. 15 лет выпускник факультета физического воспитания Тульского государственного педагогического института им. Л.Н. Толстого служил в вооружённых силах РФ по контракту.

Исполняющий обязанности министра имеет высшее образование по специальностям «педагогика», «экономика» и «юриспруденция», проходил профессиональную переподготовку в ведущих образовательных центрах страны: РАНХиГС и МГИМО МИД России. За добросовестную службу и профессиональные достижения отмечен рядом ведомственных и государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей Беспрозванных считает, что многолетний управленческий опыт, сочетающий военную дисциплину, муниципальную практику и системное образование, поможет Николаю Терехову на новой должности.

«Назначение руководителя с комплексной подготовкой имеет особую значимость, позволяя подходить к решению вопросов с учётом правовых, социальных и экономических аспектов», — считает губернатор.