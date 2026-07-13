Снесённые липы на проспекте Победы оказались аварийными (фото)

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Липы, предстоящей вырубкой которых на прошлой неделе возмутились жители проспекта Победы, оказались аварийными. Об этом сообщили в управлении благоустройства, озеленения и экологии администрации города в ответ на запрос «Клопс».

В понедельник, 13 июля, снос деревьев ещё продолжается. Там, где рабочие не успели выкорчевать пни, хорошо заметно, что толстые стволы прогнили — в них зияют огромные щели.

Насаждения на этой улице специальная комиссия обследовала в плановом порядке ещё в 2024 году. Эксперты в итоге рекомендовали санитарную рубку 26 деревьев. Разрешительная документация на вырубку опубликована на сайте городской администрации.

Однако выехав на место, корреспондент «Клопс» обнаружил, что деревья, растущие рядом с домом №22, которые, по сообщению читателей, и предполагалось сносить 2 июля, целы и невредимы.