Снесённые липы на проспекте Победы оказались аварийными (фото)

Липы, предстоящей вырубкой которых на прошлой неделе возмутились жители проспекта Победы, оказались аварийными. Об этом сообщили в управлении благоустройства, озеленения и экологии администрации города в ответ на запрос «Клопс».
В понедельник, 13 июля, снос деревьев ещё продолжается. Там, где рабочие не успели выкорчевать пни, хорошо заметно, что толстые стволы прогнили — в них зияют огромные щели.
Насаждения на этой улице специальная комиссия обследовала в плановом порядке ещё в 2024 году. Эксперты в итоге рекомендовали санитарную рубку 26 деревьев. Разрешительная документация на вырубку опубликована на сайте городской администрации.
Однако выехав на место, корреспондент «Клопс» обнаружил, что деревья, растущие рядом с домом №22, которые, по сообщению читателей, и предполагалось сносить 2 июля, целы и невредимы.
Никаких объявлений и предупреждающей ленты на них больше нет. Под топор массово пошли липы на противоположной стороне улицы. А аллея, красующаяся вдоль забора, не пострадала — убраны максимум 1-2 отдельных дерева, а не все. Этот нюанс в ответе на запрос никак не объясняется.
Компенсационное озеленение в этом месте планируют провести осенью 2027 года, в случае, если в бюджет заложат соответствующую строку. Но обязанность высадить новые деревья возникает только после того, как старые уже снесены, подчёркнуто в ответе управления.
Часть компенсационной посадки на этом участке уже выполнили. Весной 2025 года на проспекте Победы высадили 16 саженцев липы мелколистной «Гринспайер». Работы провели в рамках муниципального контракта, который заключило МКУ «Калининградская служба заказчика».
О планах вырубить на проспекте Победы в Калининграде тенистую липовую аллею местные жители узнали 1 июля.