В Калининграде ищут 20 водителей, которые согласятся работать за 200 тыс. рублей в месяц

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Одна из самых востребованных профессий июля 2026 года — водитель категории С. «Корпорация Русь» предлагает 20 рабочих мест для водителей самосвалов и готова платить им от 150 до 200 тыс. рублей в месяц. Кадровый центр Калининградской области назвал топ-5 высокооплачиваемых вакансий этого лета.

Это предложение находится на третьей позиции рейтинга, который возглавляет предложение для руководителя группы научно-технического развития на предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. От кандидата требуется не только высокий уровень знаний производственного процесса, но и «экспертное» владение китайским языком. При совпадении этих условий компания готова платить специалисту от 300 до 350 тыс. рублей.

Предприятие «Полихром», которое работает в химико-технологической отрасли, ищет главного энергетика и главного механика. К зарплате в 170 тыс. рублей прилагается полный соцпакет с бонусами.

Врачам в клиническом санатории «Советск» и Онкологическом центре предлагают зарплатную вилку 130 — 200 тыс. рублей.

А дорожно-строительная компания «ВАД» возьмёт инженера-технолога. Специалисту гарантируют оплату труда от 160 до 180 тыс. рублей, а также аренду жилья и добровольное медицинское страхование.