В Нестеровском районе при добыче торфа обнаружили авиабомбу весом в 100 кг

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Близ пос. Зелёное Нестеровского района при добыче торфа обнаружили фугасную авиабомбу весом в 100 кг. Об этом сообщили в региональном МЧС в понедельник, 13 июля.

Сотрудники ведомства вывезли опасную находку на полигон и там её уничтожили. По данным МЧС, с начала года в регионе обнаружено и уничтожено 19 753 взрывоопасных предмета, в том числе 88 авиабомб.