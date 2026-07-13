В Калининграде агрессивный усач набросился на 7-летнего мальчика и попытался стащить его с качелей (фото)

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На детской площадке в Ленинградском районе Калининграда неадекватный мужчина устроил разборки с семилеткой. После этого случая мальчик замкнулся в себе и боится выходить на улицу. Об этом «Клопс» сообщил отец ребёнка Андрей (имя изменено).

Инцидент произошёл в пятницу, 10 июля, на улице Гакуна, 6. Мальчик гулял с друзьями. Неподалёку находились родные детей.

«Я был на работе, как вдруг мне позвонила сестра и сказала, что на Кирилла (имя изменено) напал какой-то усатый мужик. Он орал, что дети на площадке ему мешают, подскочил к качелям и стал вытряхивать мальчика. Он бы избил его, если бы не подлетевшие к тому времени взрослые», — вспоминает Андрей.

Мужчина примчался и забрал сына. После он направился в полицию, где оставил заявление.

«Сложность в том, что мужика раньше там не видели. Правда, в магазине вспомнили, что он туда заходил. Очень хотелось бы, чтобы его наказали. Он опасен!» — добавил калининградец.

В УМВД проводят по данному факту проверку, устанавливается личность мужчины. Если кто-то знает дебошира на фото или был свидетелем инцидента, просьба обратиться в Ленинградский отдел полиции по телефонам дежурной части: +7 (4012) 55-45-02, +7 (4012) 55-45-03.