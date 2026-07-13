«Оборонлогистика»: паром «Амбал» возобновил рейсы в Калининградскую область

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Паром «Амбал» завершил плановый ремонт и вновь вышел на железнодорожно-паромную линию Усть-Луга — Балтийск. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила компания «Оборонлогистика».

Во время ремонта судно прошло очередное освидетельствование под контролем инспекторов Российского морского регистра судоходства. На судоремонтном заводе специалисты проверили состояние основных узлов и механизмов, отремонтировали силовую установку, главные двигатели, винторулевой комплекс, балластную систему и оборудование для погрузки и выгрузки железнодорожных вагонов. Также был обновлен корпус парома.

Паром доставляет в Калининградскую область грузы, необходимые для обеспечения региона. Основную часть перевозок составляют горюче-смазочные материалы, продукты питания, строительная техника и товары первой необходимости.