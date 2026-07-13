На строительстве самой крупной школы в Калининграде нашли нарушения

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При возведении самой крупной в Калининграде школы на ул. Мариенко обнаружены нарушения градостроительного законодательства. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает региональная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, прокурор Ленинградского района Руслан Головачёв проконтролировал ход строительства. Вместе с ним в проверке приняли участие сотрудники министерства регионального контроля Калининградской области.

«По результатам проверочных мероприятий выявлены нарушения градостроительного законодательства, для устранения которых прокурор района внёс представление руководителю подрядной организации», — отметили в прокуратуре, подчеркнув, что работы по муниципальному контракту ведёт ООО «Строительная компания «Чистоград».