На строительстве самой крупной школы в Калининграде нашли нарушения

При возведении самой крупной в Калининграде школы на ул. Мариенко обнаружены нарушения градостроительного законодательства. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает региональная прокуратура.
Как отметили в надзорном ведомстве, прокурор Ленинградского района Руслан Головачёв проконтролировал ход строительства. Вместе с ним в проверке приняли участие сотрудники министерства регионального контроля Калининградской области.
«По результатам проверочных мероприятий выявлены нарушения градостроительного законодательства, для устранения которых прокурор района внёс представление руководителю подрядной организации», — отметили в прокуратуре, подчеркнув, что работы по муниципальному контракту ведёт ООО «Строительная компания «Чистоград».
В Калининграде строительство школы на улице Мариенко планируют завершить в 2027 году.