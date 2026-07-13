«Куда ты меня везёшь!»: в Калининграде пассажир автобуса устроил дебош из-за места остановки

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В автобусе №22 в Калининграде произошёл конфликт между водителем и пассажиром. Инцидент случился в субботу, 11 июля, рассказали «Клопс» очевидцы.

Мужчина не смог выйти на нужной остановке в микрорайоне им. Александра Космодемьянского. Тогда он начал требовать, чтобы водитель открыл двери посреди дороги.

По словам очевидцев, пассажир хотел выйти на остановке «Школа №9», однако автобус до неё не доехал (развернулся чуть раньше). Мужчина подошёл к водителю и попросил открыть дверь. Шофёр отказался, объяснив, что не может высаживать людей вне остановок, и пообещал выпустить его на следующей.

«Останавливайся по требованию, я сказал! — начал кричать в ответ пассажир. — Ты больной, что ли, куда ты меня везёшь?!»

Затем он стал хвататься за руль и другие элементы управления возле водительской кабины. Это возмутило уже не только шофёра, но и других пассажиров: люди пытались оттащить мужчину в сторону. «Сейчас пассажиры убьются», — предупреждал водитель.

Но мужчину уже было не унять: он заявлял, что у него приступы, и требовал остановиться. «Мне уже плохо. Скорую надо вызвать», — настаивал он.

Водитель пообещал, что доедет до павильона и вызовет медиков. Но оппонент возмущался дальше: теперь уже тем, что в автобусе не объявляли остановки. Шофёр объяснил, что сам и не должен их объявлять, обычно это делает автомат.

По словам очевидцев, в какой-то момент пассажир нажал одну из кнопок у водителя, после чего автобус начал тормозить. Конфликт помог погасить один из попутчиков. Он подошёл к мужчине и сказал: «Тебе плохо, с перегаром стоишь». После этого дебошира всё же выпустили.

Свидетели происшествия утверждают, что перед этим автобус едва не попал в ДТП. Недовольный мужчина мешал управлению, когда транспорт выезжал из микрорайона Космодемьянского и подъезжал к развилке — там одна дорога ведёт на окружную, другая — в центр города.

При этом конфкликта можно было бы избежать, если бы система информирования в автобусе работала исправно. На кадрах, сделанных читателем, видно, что табло показывало остановку «улица Ижорская» и следующую — «Смольный парк». Хотя автобус был уже далеко от этих пунктов: он следовал по Балтийскому шоссе и затем повернул на проспект Победы.

Для пассажира ошибка могла быть критичной. Ближайшая после «Школы №9» остановка — «улица Полевая» — находится примерно в 2,3 километра. Между ними нет даже тротуара, поэтому человеку пришлось бы переходить дорогу и возвращаться другим транспортом, заново оплачивая проезд.

Пассажиры также жалуются, что звуковое информирование в городских автобусах часто плохо слышно. По их словам, даже в новых ЛиАЗах объявления заглушает шум двигателя.