Сербия обеспечила почти 90% импорта свежих ягод в Калининградскую область

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С начала 2026 года в Калининградскую область ввезли 1,56 тысячи тонн свежих ягод из разных стран. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает управление Россельхознадзора по Калининградской области.

Большая часть поставок пришлась на Сербию. Из этой страны в регион завезли 467 тонн клубники, 795 тонн черешни и 128 тонн вишни. Кроме того, поступили небольшие партии ежевики — 0,9 тонны и малины — 0,4 тонны. Таким образом, на Сербию пришлось около 89% всего импорта свежих ягод.

Из Турции в Калининградскую область доставили 46 тонн черешни и 35 тонн клубники. Также специалисты Россельхознадзора проверили 91 тонну голубики, поступившей из Аргентины, Марокко, Сербии, Турции, Перу и Чили.