Двое подростков из Полесска получили по 5 лет колонии за фото вышек сотовой связи и здания военкомата

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В Калининградской области осудили двоих подростков 16 и 17 лет за терроризм. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, преступление выявлено УФСБ России по Калининградской области. Следствие и суд установили, что в 2025 году несовершеннолетние с помощью мессенджера вступили в переписку с неустановленным лицом, который действовал от имени террористической организации, запрещённой в России.

За деньги в криптовалюте подростки фотографировали и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района. Кроме того, они отправили фотографии здания военкомата в Гурьевске. Всего подростки получили 25 тыс. рублей.

Обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Приговором суда им назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием в воспитательной колонии.

«Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом факте попытки вербовки и помнить о неминуемом суровом наказании за участие в террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.