Как в «Ласточке» можно переплатить: история пассажира утреннего экспресса

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В Калининграде пассажиры общественного транспорта снова обратили внимание на необычные ситуации в скоростной «Ласточке». «Клопс» публикует подборку таких случаев в рубрике «Сам себе контролёр».

Ловушка с терминалами

Пассажиру утреннего экспресса Пионерский — Калининград пришлось доплатить 15 рублей уже в вагоне «Ласточки». История случилась в понедельник, 13 июля, в поезде, который отправлялся в 8:12.

Пассажир оплатил дорогу через терминал на станции в 8:08 — аппарат списал 103 рубля. Однако уже в вагоне контролёр заявила, что этого недостаточно: билет был пробит не на скоростной экспресс, а на следующий, обычный, рейс. Чтобы остаться в «Ласточке», человеку пришлось доплатить разницу.

Подобная работа оборудования выглядит странно: если терминал за несколько минут до отправления уже продаёт билет на следующий поезд, человек может этого не заметить. В одном случае он, как в этой истории, недоплачивает за экспресс. Тогда решить этот вопрос можно в самом вагоне. В другом — наоборот, может переплатить: если планировал ехать обычной электричкой, а автомат уже выбрал следующий — более дорогой — скоростной рейс.

Непонятно, зачем нужна такая настройка и почему система не предупреждает пассажира явно: поезд, на который он покупает билет, уже не тот, который обозначен в расписании как ближайший.