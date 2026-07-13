Боевые пловцы Балтийского флота проверили гавань Балтийска и уничтожили учебную мину

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Военнослужащие Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели плановые учения по защите военной гавани в Балтийске от подводных диверсантов. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба БФ.

Во время тренировки боевые пловцы обследовали акваторию гавани. Они проверили, нет ли под водой взрывных устройств или тайников, а также осмотрели подводные части корпусов кораблей и их винты.

После этого военнослужащие отработали ориентирование под водой в условиях плохой видимости и выполнили погружения на разную глубину. По сценарию учений они также обнаружили и уничтожили якорную мину, которую установил условный противник.

В тренировке участвовали более 10 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 100 военнослужащих.