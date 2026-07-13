В Калининграде у пьяного водителя конфисковали BMW и передали в Минобороны

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В Калининграде у пьяного водителя судебные приставы конфисковали автомобиль и передали его в Минобороны. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что водитель уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде, он снова сел за руль нетрезвым. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Решением суда калининградец признан виновным. Его BMW был обращён в собственность государства.

Добровольно исполнять решение суда злоумышленник не захотел. Приставам пришлось применить принудительную конфискацию.