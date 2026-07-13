В Калининградской области 30% работников шантажируют работодателей увольнением, если им не повысят зарплату — опрос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области более 30% работников угрожают уволиться, если им не повысят зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные в понедельник, 13 июля.

По результатам опроса представителей работодателей, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда. Каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников. Ещё 66% обсуждают компромиссные варианты. Увольняют шантажистов только 5% работодателей.

В Калининградской области 31% работников практиковали угрозы увольнением. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин используют подобный приём. Среди калининградцев с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей таких 35%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 31%.

Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 58% добились желаемого. Доля горожан, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 30%. 6% остались работать на прежних условиях. Причем мужчины добиваются своего реже женщин, а увольняются с работы — чаще. Опрос проводился с 15 июня по 6 июля.