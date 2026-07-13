Средней калининградской семье, чтобы накопить на квартиру, нужно минимум 5,5 лет перебиваться с хлеба на воду

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В Калининградской области среднестатистической семье с одним ребёнком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в 2026 году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны составлять выше прожиточного минимума. По показателю доступности жилья регион занимает 61 место в России, сообщает в понедельник, 13 июля, РИА Новости.

За год Калининградская область ухудшила свои позиции в рейтинге на три пункта. В 2025 году на покупку жилья требовалось 4,8 года, что позволяло региону занимать 58 место. При этом средняя стоимость квартиры за год выросла с 6,4 млн рублей в 2025 году до 7,2 млн рублей в 2026 году.

Как отметили составители рейтинга, в качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком с медианной зарплатой в своем регионе сможет без привлечения кредитов накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2026 года. Для этого ежемесячно нужно откладывать потенциально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат. Это прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей.

Как поясняют составители рейтинга, реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому рейтинг показывает минимальный срок накопления.