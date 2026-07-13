Грозы, град и шквалы: погода в Калининградской области в понедельник, 13 июля

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В Калининградской области в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность, возможны ливни, грозы и град. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в Калининграде и большей части региона — низкая облачность с дымкой и туманом, которые рассеются в ближайшие часы. Дольше всего туман сохранится у побережья — до 10 часов.

Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +22...+24 °С. На востоке и севере региона — Нестеровский, Неманский, Краснознаменский, Гусевский районы — до +25...+27 °С, у побережья до +18...+21 °С.

На востоке и севере региона во второй половине дня вероятны локальные грозы, местами град и шквалистое усиление ветра. В Калининграде и на остальной части региона — без осадков. Ветер будет слабым/умеренным, днём порывистым.