Госэкспертиза одобрила проект капремонта дворов у восьми домов в Балтийске

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Проект капитального ремонта дворовой территории у восьми многоквартирных домов в Балтийске получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Проект предусматривает ремонт дворов у домов №79, №81, №83, №87 и №89 на проспекте Ленина, а также у домов №2, №4 и №6 на улице В. Егорова.

Заказчиком работ выступает администрация Балтийского городского округа. Проектную документацию разработало ростовское ООО «Донстройпроект». Государственную экспертизу провело ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».