От черники до ежевики: сколько стоят ягоды в Калининграде и где выгоднее покупать

Литровый поддон или банка черники, голубики обойдётся в 800-600 рублей. Клубника продаётся на вес — 1 200 рублей за килограмм.

На рынках и с рук ягоды продают не по весу, а по объёму, рассыпая в различные пластиковые плошки. Самая мелкая тара — стакан. 300 рублей просят за крыжовник, чёрную смородину, чернику, 500 — за садовую ежевику, 800 — за землянику. Самая бюджетная ягода — красная и белая смородина: стакан стоит 200 рублей.

Крупнейшие фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием ягод, находятся под Зеленоградском, Полесском, Гурьевском, Краснознаменском. Чернику собирают там же, кроме Гурьевского района. Попадает на рынок ягода и с дач, и из мелких подсобных хозяйств.

Ягоды можно купить по знакомству или найти на сайте бесплатных объявлений, где цены ощутимо ниже:

клубника — от 600 за килограмм; черника и садовая ежевика — от 500 рублей за килограмм; смородина и крыжовник — от 300 за литр.

Есть нюансы. Большинство продавцов реализуют партии минимум в 3-5 литров. Кто-то даже готов привезти товар, но опять же не бесплатно.

Несколько ягодных ферм предлагают самосбор. Набрать клубники можно под Гурьевском, Зеленоградском и Черняховском — предложения от 500 рублей за килограмм. Сезон близится к завершению, предупреждают фермеры. На некоторых крупных плантациях дадут даже велосипеды в аренду, чтобы было удобнее добираться до рядков с ягодами.

Есть фермерские хозяйства, где можно собрать малину по цене от 500-1 000 рублей за килограмм. Как правило, стоимость зависит от сорта. Чем крупнее и слаще ягода — тем дороже. От 500 рублей обойдётся килограмм чёрной смородины.

Необходимо учитывать ряд нюансов: на авто вы доедете до фермы, а до места сбора, скорее всего, придётся идти пешком и потом ещё нести добычу к месту взвешивания и оплаты. С другой стороны, покупать ягоды на вес гораздо выгоднее, чем по объёму.