Стоимость выполнения работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах 2026 г. в ООО «Вторая весна»

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ООО «Вторая весна» уведомляет Избирательную комиссию Калининградской области о готовности выполнения работ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Калининградской области от 18 марта 2008 г. № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской области»; с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; с пунктом 3 статьи 63 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2010 г. № 497 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калининградской области» ООО «Вторая весна» (ИНН/КПП 3900042930/390001001, ОГРН 1253900007294, телефон 8 4012 337-339) уведомляет Избирательную комиссию Калининградской области о готовности выполнения работ (или оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам в период проведения выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда восьмого созыва; депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва; депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 г. на следующих условиях:

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