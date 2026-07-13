В Калининград приезжают федеральные эксперты: нейрохирург, невролог, гинеколог

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Чтобы получить консультацию врача высокого уровня, не обязательно тратить время и деньги на поездку в другой город. В конце июля — начале августа в «Клинике Эксперт» можно посетить сразу трёх врачей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Такой формат экономит силы и нервы, а для многих — это единственная возможность попасть к нужному специалисту.

27–28 июля — Валерий Николаевич Нагорный

Врач-невролог, нейрохирург. Стаж — 17 лет. Кандидат медицинских наук, член Североамериканской ассоциации лечения боли. Проходил стажировки в университете Duke (США), клинике Джона Хопкинса (США), а также в клиниках Германии и Сингапура.

Специализируется на лечении боли в спине, шее, суставах, остеохондрозе, при грыжах межпозвонковых дисков, невралгиях, мигренях и головокружениях. Владеет современными технологиями медикаментозных блокад под контролем КТ.

30–31 июля — Вадим Наильевич Бикмуллин

Врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория. Стаж — 38 лет. Член Российского и Санкт-Петербургского обществ нейрохирургов. Награждён орденом «За военные заслуги».

Специализируется на лечении дегенеративных заболеваний позвоночника (грыжи, стенозы, спондилоартрозы), травм позвоночника, опухолей спинного мозга, туннельных синдромов. Применяет минимально-инвазивные технологии, в том числе радиочастотную абляцию для лечения хронических болевых синдромов. Проводит отбор на операции по ОМС в город Санкт-Петербург.

8 августа — Юлия Владимировна Щербакова

Врач-гинеколог, хирург. Стаж — 26 лет. Врач высшей квалификационной категории.

На приём приглашаются пациентки с миомами матки, кистами яичников, эндометриозом, опущением матки и стенок влагалища, недержанием мочи, воспалительными заболеваниями. Помогает при бесплодии и невынашивании беременности. Владеет малоинвазивными технологиями (лапароскопия, гистероскопия). Проводит отбор на операции по ОМС в Москву.

На приём рекомендуется взять с собой результаты предыдущих исследований (МРТ, КТ, УЗИ, анализы), если они есть. Это поможет врачу быстрее ознакомиться с вашей историей и дать более точные рекомендации.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg