ЖК «Луччи»: жить рядом с центром, озером и всем, что нужно каждый день

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Ссылка «Дольче вита» с вниманием к инфраструктуре. Хотели бы вы жить в центре всех событий города, но при этом возвращаться домой в спокойное и красивое пространство? Быстро добираться до работы, гулять у Верхнего озера, водить детей в школу рядом с домом, заезжать по пути в супермаркет или кафе — и не тратить лишнее время на бытовые маршруты? Тогда ЖК «Луччи» — именно тот проект, к которому стоит присмотреться. Старт продаж начался 6 июля, и именно сейчас для покупателей действует самое привлекательное предложение: большой выбор планировок, удачные этажи и выгодные цены на старте. Такие условия обычно доступны недолго — самые интересные квартиры разбирают первыми. ЖК «Луччи» строится в Ленинградском районе Калининграда, на улице Александра Невского. Это одна из перспективных локаций города: рядом Верхнее озеро, до центра — около 10 минут на машине, до побережья Балтийского моря — примерно полчаса. Здесь легко представить обычный день: утром — кофе и дорога на работу без долгих переездов, вечером — прогулка у воды, встреча с друзьями в кафе или спокойный отдых дома.

Главное преимущество «Луччи» — месторасположение. Комплекс находится там, где уже есть всё необходимое для комфортной жизни. Поблизости работают супермаркеты, магазины, кафе, строительные гипермаркеты, школы и детские сады. Не нужно ждать, пока район «когда-нибудь» станет удобным: инфраструктура вокруг уже сформирована и продолжает развиваться. Особенно важна эта локация для семей с детьми. Район активно растёт, и вместе с жилой застройкой развивается социальная инфраструктура. На улице Генерала Лучинского уже синхронизировали строительство второго этапа дороги и будущей школы. Это значит, что город развивается не хаотично, а с пониманием реальных потребностей жителей: детям должно быть куда ходить учиться, а дорога к школе должна быть удобной и безопасной. В перспективе рядом также планируется детский сад. ЖК «Луччи» подойдёт разным покупателям. В новой очереди представлены как небольшие квартиры — удобный вариант для первого жилья, инвестиций или жизни одного человека, — так и просторные семейные планировки. Здесь можно выбрать квартиру под свой сценарий: компактную и функциональную, с уютной кухней и продуманной зоной отдыха, или более просторную — с отдельными комнатами для детей, рабочим местом и большой кухней-гостиной для встреч всей семьи.

Проект создаётся с вниманием к стилю и атмосфере. В названии «Луччи» чувствуется итальянское настроение: лёгкость, эстетика, комфорт и любовь к красивой повседневности. Это не просто квадратные метры, а пространство, где хочется жить: встречать утро, строить планы, растить детей, приглашать друзей и возвращаться домой с удовольствием. Итальянские квадратные метры в Калининграде ждут своих жителей. Немаловажно и то, кто стоит за проектом. Застройщик ЖК «Луччи» — компания КСК, которая работает на строительном рынке Калининграда уже 27 лет. За это время построено более 1 000 000 квадратных метров недвижимости. Это опыт, репутация и качество, проверенное временем.



Номер отдела продаж: 777-150

Сайт: ksk39.ru