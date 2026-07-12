К концу недели в Калининградской области потеплеет до +28 °С — синоптики

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В регион скоро вернётся летнее тепло. Об этом рассказали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В понедельник, 13 июля, ожидаются локальные дожди, особенно на востоке области, туман и потепление до +25–27 °С. Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью 2-9 м/с, у побережья вечером в порывах до 10-12 м/с. На севере и востоке региона при осадках днём возможны шквалы.



Во вторник, 14 июля, снова будет тепло (+25°С) и облачно, но на севере и востоке области (Неманский, Озерский, Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский районы) не исключены локальные ливни и грозы.

В среду, 15 июля, воздух прогреется до +24–26 °С. Вечером похолодает до +16–19 °С. Ветер северный и северо-западный, 1-5 м/с.



В четверг и пятницу днём может потеплеть до +28 °С, ночью будет прохладнее — +14–17 °С. «Должно быть преимущественно солнечно, сухо и спокойно. <...> К выходным помимо летнего тепла возможны ливни и грозы. <...> Вода в Балтике у региона вновь может прогреться до +19–20 °С, так что установится приятная «курортная» погода, а сколько она продержится — узнаем позже», — пишут синоптики.