Облачно, тепло и возможные грозы на севере: прогноз погоды в Калининградской области на 12 июля

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В воскресенье, 12 июля, в регионе небо будет облачным, но ближе к вечеру оно прояснится. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха поднимется до +20 °С, местами до +23 °С. На побережье будет чуть прохладнее — +18–20 °С. Утром и днём ожидается облачность, но после обеда прояснений станет больше.

В Калининграде и на большей части региона существенных осадков не ожидается, а вот на севере региона (Славский, Неманский, Полесский, Краснознаменский округа, север Куршской косы) после 15:00 и вечером могут пройти ливни и грозы, которые придут со стороны Литвы.