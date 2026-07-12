08:59

Облачно, тепло и возможные грозы на севере: прогноз погоды в Калининградской области на 12 июля

  1. Калининград
Автор:

В воскресенье, 12 июля, в регионе небо будет облачным, но ближе к вечеру оно прояснится. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». 

Температура воздуха поднимется до +20 °С, местами до +23 °С. На побережье будет чуть прохладнее — +18–20 °С. Утром и днём ожидается облачность, но после обеда прояснений станет больше. 

В Калининграде и на большей части региона существенных осадков не ожидается, а вот на севере региона (Славский, Неманский, Полесский, Краснознаменский округа, север Куршской косы) после 15:00 и вечером могут пройти ливни и грозы, которые придут со стороны Литвы.

В воскресенье, 12 июля, на большей части балтийского побережья вывесили жёлтые флаги, но местами есть красный и чёрный. 

2 781
Погода