В кардиоцентре в Родниках месячному ребёнку сделали операцию на открытом сердце

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Врачи кардиоцентра в Родниках прооперировали месячного ребёнка с критическим комбинированным пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Мальчику провели операцию с искусственным кровообращением на 28-й день жизни. Хирургическое вмешательство длилось три часа, за это время врачи выполнили радикальную коррекцию порока.

После операции ребёнок восстанавливался в отделении реанимации под наблюдением детских кардиологов и реаниматологов. На выписку из центра приехала вся семья. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Его мама назвала этот день вторым рождением сына.