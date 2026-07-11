Морская авиация Балтфлота провела учения по обнаружению и уничтожению подлодки

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Экипажи палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота выполнили задачи по поиску, слежению и условному уничтожению подводной лодки. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

По сценарию учения в районе морских путей находилась подлодка условного противника. В заданный квадрат моря направили вертолёты, экипажи которых отработали поиск цели и слежение за ней с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат лётчики условно поразили подводную цель.

Во время тренировки морские лётчики также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью. Кроме того, экипажи выполнили полётные задания на слётанность для получения допуска к пилотированию в простых и сложных метеоусловиях.

Полёты проходили по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Перед началом учения проверили готовность инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов, обеспечивающих задачи лётной подготовки. В мероприятии боевой подготовки задействовали около десяти единиц авиатехники.