Солнце ненадолго: Калининградскую область к вечеру субботы накроют дожди, грозы и сильный ветер

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Утро субботы, 11 июля, в регионе начнётся с прояснений и без существенных осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ближе к полудню облачность станет плотнее, а локальные дожди возможны на севере и востоке региона — в Неманском, Славском, Краснознаменском, Гусевском и Нестеровском районах. В Калининграде воздух прогреется до +18...+20°С, у побережья — до +17...+19°С. До обеда, примерно с 13 до 15 часов, местами пройдут кратковременные дожди.

После 16–17 часов осадки станут более повсеместными и сохранятся в Калининграде, на западе региона и побережье вплоть до вечера. В отдельных районах не исключены грозы. Днём будет дуть умеренный северо-западный ветер, а вечером на побережье его порывы усилятся до 13–16 м/с.