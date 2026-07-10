В Черняховске местные жители устали от корриды с мясной компанией и пожаловались на «Матадора»

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В Черняховске местные жители пожаловались на зловонный запах, источник которого находился на территории мясоперерабатывающего предприятия ООО «Матадор». Сотрудники регионального Россельхознадзора проверили предприятия и выявили массу нарушений.

С помощью дрона специалисты установили, что производственные отходы, которые источали сильный неприятный запах, были частично обмотаны полиэтиленовой плёнкой и хранились на открытом воздухе.

«Данная ситуация представляет серьёзную угрозу не только для комфортного проживания населения, но и для эпизоотического благополучия и экологической безопасности региона. Открытое хранение отходов привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые способны обосноваться в близлежащих строениях и являются потенциальными переносчиками патогенных микроорганизмов, создавая дополнительную угрозу для жителей», — считают в ведомстве.

Сотрудники компании уже довольно продолжительное время не передают биологические отходы на утилизацию, а просто складирует их. Поэтому информацию о выявленной угрозе экологической безопасности направили в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия дополнительных мер.

По данным из открытых источников арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в рамках дела о несостоятельности предприятия, которое считается банкротом.