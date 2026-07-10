Коммунальщики у лицея №23 поменяют трубы, которые в марте 2026 испытали стресс и испустили пар

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В Калининграде на участке от ул. Генерала Галицкого до Загорской заменят теплотрассу, которую проложили ещё в 1964 году. Работы начнутся в субботу, 11 июля, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«ЧС на этой тепломагистрали диаметром 53 см в последние годы происходили слишком регулярно, поэтому было принято решение полностью её заменить. Запас прочности нулевой, оттягивать ремонт больше нельзя», — мотивировали себя городские власти.

Во время ремонта придётся вырубить 18 деревьев, вместо них высадят новые. При этом в мэрии обещают, что замена будет не равнозначной — над новыми трубами будут расти более ценные породы. Ещё два дерева пересадят в другое место.