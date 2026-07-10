«Россети Янтарь Энергосбыт» обсудили с жителями СНТСН «Колосок» вопросы перехода на прямые договоры

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Руководство «Россети Янтарь Энергосбыт» провело встречу с жителями СНТСН «Колосок» по вопросам приведения расчётов за потреблённый товариществом энергоресурс в соответствие с действующим законодательством РФ.

Энергетики ответили на все вопросы, волнующие домовладельцев СНТСН «Колосок».

Генеральный директор «Россети Янтарь Энергосбыт» Александр Парамонов озвучил позицию энергосбытовой компании, у которой нет цели поменять собственника электрических сетей и другого электросетевого оборудования СНТ. Этот вопрос находится в ведении общего собрания членов садоводческого товарищества. Главная задача — исключить хищение электроэнергии в сетях СНТ и обеспечить прозрачность расчётов за потреблённый энергоресурс.

Потребители интересовались, законны ли проверки приборов учёта. Представители энергосбытовой компании пояснили, что по закону (п. 169 Основных положений № 442 ФЗ) гарантирующий поставщик является собственником электроэнергии до момента её фактического потребления. Поэтому «Россети Янтарь Энергосбыт» имеет право контролировать учёт объёмов потребления электроэнергии и её оплату, а потребитель обязан обеспечить доступ к счётчику.

Также жители товарищества спрашивали, что изменится после перехода на прямые договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Энергетики отметили, что прямая форма расчётов за потреблённый энергоресурс касается только индивидуального потребления электроэнергии участками. Все остальные расчёты с товариществом останутся прежними. Прямые договоры позволяют обеспечить прозрачность платежей в товариществе, а гарантирующему поставщику — своевременно рассчитываться за ресурс на оптовом рынке электроэнергии.

Напоминаем, что в результате выявленного и подтверждённого судом безучётного потребления (хищения) электроэнергии задолженность товарищества перед гарантирующим поставщиком увеличилась на сумму, превышающую 5,3 млн рублей. Теперь садоводам приходится возмещать стоимость незаконно потреблённого ресурса, рассчитываясь повторно за оплаченную ранее электроэнергию.