Варшавская дорога специй: в Калининградскую область с начала года доставили 228 тонн пряностей

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В Калининградскую область с начала года доставили 228 тонн пряностей и специй. Такую статистику приводит региональный Россельхознадзор.

99% ввозимых приправ приходятся на: Польшу, Австрию, Германию и Китай. Причём соседи поставляют в общей сложности на стол калининградцев 43% специй. Оставшаяся доля импорта завозится из Венгрии, Индии, Турции, Франции и Хорватии.

Как рассказали в ведомстве, вся подкарантинная продукция проверена инспекторами и допущена к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.