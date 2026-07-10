Варшавская дорога специй: в Калининградскую область с начала года доставили 228 тонн пряностей

В Калининградскую область с начала года доставили 228 тонн пряностей и специй. Такую статистику приводит региональный Россельхознадзор.
99% ввозимых приправ приходятся на: Польшу, Австрию, Германию и Китай. Причём соседи поставляют в общей сложности на стол калининградцев 43% специй. Оставшаяся доля импорта завозится из Венгрии, Индии, Турции, Франции и Хорватии.
Как рассказали в ведомстве, вся подкарантинная продукция проверена инспекторами и допущена к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.
«Клопс» знает, как приготовить чили кон карне — густое рагу из говядины, томатов, фасоли, перца и специй.